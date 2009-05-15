Fenerbahçe Ülker farklı



Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi çeyrek final ilk maçında Antalya BB'yi sahasında 89-63'lük skorla geçerek seride durumu 2-0'a getirdi.





Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Antalya Büyükşehir Belediyesini ağırladı.



Emir Preldzic ve Mirsad Türkcan'ın etkili oyunuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne şans tanımayan Fenerbahçe Ülker, sahadan 89-63'lük skorla galip ayrıldı.



Normal sezonda iki takım arasında oynanan karşılaşmaları kazandığı için seriye 1-0 önde başlayan Fenerbahçe Ülker, maça istediği gibi başlayamadı.



İlk dakikalarda skor üretmekte zorlanmayan Fenerbahçe Ülker, savunmada beklenen performansı sergileyemedi ve ilk 4 dakikayı konuk takım 10-7 önde geçti. Pota altından daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-17 üstün bitirdi.



İkinci çeyreğe Mirsad Türkcan’ın üst üste bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe Ülker, skoru 20-19’a getirerek öne geçti. Solomon’un da hücumda devreye girmesiyle kontrolü ele alan sarı-lacivertliler farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına da 46-29 üstünlükle gitti.



İkinci yarıya 4-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, skoru 48-38'e getirerek farkı 10 sayıya kadar indirdi. Ricardo Marsh'ın skorer oyunuyla farkı tek hanelere çekmeyi başaran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Solomon ve Oğuz Savaş'ın basketlerine engel olamayınca son çeyreğe 62-52 geride başladı.



Son çeyreğe karşılıklı basketlerle girilirken, pota altında daha etkili olan Fenerbahçe Ülker skoru 79-59'a getirerek farkı 20 sayıya çıkardı. Rakibinin oyundan kopmasıyla çok rahatlayan sarı-lacivertliler farkı açmaya devam etti ve sahadan 89-63 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Ülker'de Emir Preldzic 16 sayı - 4 ribaund - 3 asistle yıldızlaşırken, Mirsad Türkcan 11 sayı - 10 ribaund - 5 asistle, Ömer Aşık da 14 sayı - 10 ribaundla double-double yaptı.



Konuk ekipte ise, Marsh'ın 21 sayı - 8 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Serinin ikinci maçı 17 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Antalya'da oynanacak. Bu maçı da Fenerbahçe Ülker'in kazanması durumunda sarı-lacivertliler yarı finale yükselecek.



Play-off çeyrek final ilk maçında bugün saat 19.00'da Efes Pilsen ile Darüşşafaka Cooper Tires karşılaşacak.



FENERBAHÇE ÜLKER: 89 - ANTALYA BB: 63

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Engin Kennerman, Halil Baldemir, Murat Ciner

Fenerbahçe Ülker: Green 10, Ömer Onan 6, Smith 2, Oğuz 7, Semih 7, Solomon 11, Mirsad 11, Preldzic 16, Ömer Aşık 14, Kaan Mrsic 5

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Can 4, Ersin 3, Mims 7, Marsh 21, Douthit 11, Mustafa Kemal 7, Green 8, Ümit 2, Cemal

1. Periyot: 18-17

İlk yarı: 46-29

3. Periyot: 62-52