Fenerbahçe Ülker evinde yenilmeyen CSKA'yı devirdi

Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague'de CSKA Moskova'yı deplasmanda baştan sona üstün oynadığı maçta 81-75 mağlup ederek, TOP 16 Turu 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 5. galibiyetini alan sarı-lacivertlilerde Goudelock ve Vesely 14, Bogdanovic 13 sayı üretirken CSKA'da De Colo 18, Sonny Weems 13 sayıyla oynadı.

ntvspor.net'in haberine göre, Fenerbahçe Ülker, Turkish Airlines Euroleague Top 16 F Grubu 8. hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk oldu. Moskova’da oynanan karşılaşmadan temsilcimiz 81-75 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker bu sonuçla Top 16’daki galibiyet sayısını 6’ya yükseltti.

Fenerbahçe Ülker maça Nemenja Bjelica, Oğuz Savaş, Andrew Goudelock, Bogdan Bogdanovic ve Nikos Zisis beşiyle başladı. Bjelica’nın üçlükle açılışını yaptığı maçta 10 sayılık seri yakalayan Fenerbahçe 5 dakika 29 saniye boyunca potasını rakibine kapattı. Obradovic'in öğrencileri kalan sürede farkın kapanmasına izin vermedi ve periyodu 7 sayı farkla 10-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda Vesely’nin sayısıyla başlayan Fenerbahçe Ülker rakibin üçlüğüne engel olamadı ve skor 13-19’a geldi. Luka Zoric’le farkı 8 sayıya çıkaran temsilcimiz rakibin isabetli turnikesine Ricky Hickman’ın isabetli serbest atışlarıyla yanıt verdi ve skoru 15-24’e getirdi. Karşılıklı sayılarla devam eden oyunda 35-35’te eşitlik sağlandı. Vesely’nin serbest atışıyla 1 sayı öne geçen Fenerbahçe Ülker rakibin bulduğu sayıyla 37-36 geri düştü. Bogdanovic’le eşitliği yakalayan Fenerbahçe Ülker Vesely’nin serbest atışlarıyla 2 sayı öne geçti ve soyunma odasına 37-39 önde gitti.

Rakibin sayısıyla başlayan üçüncü periyotta 39-39’da eşitlik sağlandı. Bjelica ile eşitliği bozan sarı-lacivertliler, Emir ve Goudelock’ın sayılarıyla 41-46 öne geçti. Rakibin sayısına Goudelock’la yanıt veren Fenerbahçe farkı tekrar 5 sayıya çıkardı. Mücadelenin devamında rakibin 6 sayılık serisinin önüne geçemeyen temsilcimiz 1 sayı farkla geri düştü ve televizyon molasına 49-48’lik skorla gidildi. Mola dönüşü farkı 3 sayıya çıkaran ev sahibi ekibe Emir Preldzic’in üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe Ülker 51-51’de eşitliği yakaladı. Periyodun kalan süresinde 56-53 öne geçen CSKA Moskova’ya Semih Erden ve Jan Vesely ile cevap veren Sarı Kanarya periyodu 58-59 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyotta son 5 dakika 30 saniyeye 64-63 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi. İsabetli serbest atışlarla skor farkını 4’e çıkaran CSKA Moskova Bogdanovic’in üçlüğüne engel olamadı ve temsilcimiz televizyon molasına 1 sayı geride 67-66’lık skorla girdi. Moladan Jan Vesely’nin basket-faulü ile dönen Fenerbahçe Ülker skoru 67-69’a getirdi. Rakibin 69-69’da eşitlediği yakaladığı zorlu mücadele Luka Zoric’in isabetli serbest atışları farkı 2 sayıya çıkardı ancak rakibin hücumu sayıyla sonuçlandı ve skor 71-71’de tekrar eşitlendi. Vesely ile öne geçen sarı-lacivertliler rakibin hücumunu blokla durdurunca avantaj elde etti. Avantajı iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, CSKA Moskova’dan Teodosic’in diskalifiye olması üzerine kazandığı 4 serbets atışıda sayıya çevirdi ve farkı 5 sayıya kadar çıkararak skoru 72-77’ye getirdi. Kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Ülker maçı 81-75 kazandı.