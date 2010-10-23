-FENERBAHÇE ÜLKER: 96 - ALİAĞA PETKİM: 73 İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Aliağa Petkim'i 96-73 yendi. Karşılaşmaya Lavrinovic ve Ömer'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, savunmadaki etkili oyunuyla rakibine sayı şansı vermedi. 5. dakika 19-2 Fenerbahçe Ülker lehine geçildi. Konuk ekibin farkı kapama çabaları sonunda ilk periyot 28-17 ev sahibi ekip lehine tamamlandı. İkinci periyoda sayı üstünlüğü ile giren Fenerbahçe Ülker, rahat bir oyun sergilerken, Randle ve Hunter ile sayı üreten konuk ekip, 14. dakikada farkı 10 sayıya (35-25) kadar düşürdü. Rakibinin daha fazla farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Ülker, oyuna yeniden ağırlığını koyarak devreyi 55-38 önde kapadı. Fenerbahçe Ülker, üstünlüğünü üçüncü periyotta da devam ettirdi. 25. dakikayı 24 sayı (66-42) önde geçen Fenerbahçe Ülker, Ömer, Mirsad ve Tomas'ın skorer oyunuyla son periyoda 74-54 önde girdi. Son periyotta Aliağa Petkim, 11-3'lük bir seri yakalayarak 33. dakikada skoru 77-65'e getirdi. Lavrinovic, Kinsey ve Ömer ile oyuna yeniden ağırlığını koyarak farkı artıran Fenerbahçe Ülker, 38. dakikada 25 sayılık (94-69) farka ulaşırken, karşılaşmayı da 96-73 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Özlem Yalman xx, Ahmet Tatlıcı xx Fenerbahçe Ülker: Ömer xxx 14, Ukic xx 2, Preldzic xx 2, Lavrinovic xxx 12, Vidmar xxx 9, Oğuz xxx 12, Mutaf xx 4, Erbil xx 2, Mirsad xxx 8, Kinsey xxx 15, Tomas xxx 16 Aliağa Petkim: Randle xx 30, Barış x 2, Coleman x 8, Hunter xx 16, Hüseyin x 2, Erdem x, Polat x 4, Ersan x, Önder x 2, Kaan x 9 1. Periyot: 28-17 Devre: 55-38 3. Periyot: 74-54