-Fenerbahçe Ülker 85 - Bennet Cantu: 83 İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi (A) Grubu'ndaki 5. maçında İtalya'nın Bennet Cantu takımını normal süresi 73-73 berabere biten maçta, 85-83 mağlup etti. İki takımın da ilk bölümlerde sayı bulmakta zorlandığı maçta 5. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Dış atışlardan sayılar bulan konuk ekip 7. dakikada 7 sayılık (8-15) farka ulaşırken, Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan'ın etkili oyunuyla periyot sonunda farkı 2 sayıya (17-19) düşürdü. Taraftarının da desteğiyle ikinci periyota daha iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, 23. dakikada Ömer Onan ile 24-23 öne geçti. Çekişmeli geçen periyodun son dakikasına 32-32 eşitlikle girilirken, Leunen'in 3 sayılık basketine karşın son hücum şansından yararlanamayan Fenerbahçe Ülker devreyi 35-32 geride kapadı. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Ülker, dış atışlarda yüksek yüzde tutturan rakibine pota altından bulduğu sayılarla karşılık verdi. Sarı-lacivertliler 25. dakikada Gist'in basketiyle (44-42) yeniden öne geçerken, İtalya temsilcisi Mazzarino'nun basketleriyle skorda dengeyi sağladı. 52-52 eşitlikle girilen periyotun son dakikasında, iyi savunma yapıp serbest atıştan sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe 56-52 önde girdi. Son periyota Oğuz Savaş'ın basketiyle başlayan Fenerbahçe Ülker, Sefolosha ve Ömer Onan'ın skorer oyunuyla 35. dakikada farkı 9 sayıya (65-56) kadar çıkardı. Soğukkanlılığını koruyan konuk ekip, peş peşe kazandığı serbest atışları sayıya çevirirken, hücumdan boş dönen Fenerbahçe Ülker karşısında 39. dakikada farkı 1 sayıya (67-66) kadar düşürmeyi başardı. Ömer Onan ve Oğuz Savaş'ın sayılarıyla son 20 saniyeye 72-70 önde giren Fenerbahçe Ülker'de Bogdanovic kullandığı 2 serbest atıştan 1'ini sayıya çevirebildi. Konuk ekipten Mazzarino bitime 9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle skoru 73-73'e getirirken, sarı-lacivertli ekip son hücum şansını değerlendiremeyince, karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı. Uzatma bölümünde Sefelosha'nın skorer oyunuyla son 2 dakikaya 79-75 önde giren Fenerbahçe Ülker karşısında konuk ekip bitime 13 saniye kala Markoisvili'nin üç sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (82-80) düşürdü. Daha sonra Fenerbahçe Ülker'de Ukic peş peşe kullandığı 4 serbest atıştan 3'ünü sayıya çevirerek farkı 5 sayıya çıkardı: 85-80. Bitime 1 saniye kala Basile kendi yarı sahasında attığı topu çembere sokmayı başarırken karşılaşma Fenerbahçe Ülker'in 85-83'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Jose Ramon Garcia Ortiz xx (İspanya), Eddie Viator xx (Fransa), Moritz Reiter (Almanya) Fenerbahçe Ülker: Jerrells xx 1, Ukic xxx 12, Sefolosha xxx 14, Gist xx 3, Oğuz Savaş xxx 13, Ömer Onan xxx 18, Vidmar xx 10, Bogdanovic xxx 12, Preldzic xx 2, Kaya Peker xx Bennet Cantu: Vladimir xx 8, Cinciarini x 2, Markoishvili xx 8, Leunen xxx 11, Marconato xxx 11, Lighty xx 9, Scekic x 2, Mazzarino xx 12, Shermadini xx 8, Basile xx 12 1. periyot: 17-19 Devre: 32-35 3. periyot: 56-52 Normal süre: 73-73 5 faul alanlar: 42.08 Leunen (Bennet Cantu), 43.16 Sefolosha (Fenerbahçe Ülker)