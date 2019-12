-FENERBAHÇE ÜLKER: 83 - TOFAŞ: 78 GAZİANTEP (A.A) - 11.10.2010 - Basketbolda Spor Toto Türkiye Kupası C Grubu eleme maçında Fenerbahçe Ülker, Tofaş'ı 83-78 yendi. Fenerbahçe Ülker zaman zaman zorlandığı karşılaşmada sahadan galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe C Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanarak, 8'li finalde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe Ülker-Tofaş maçında, maçın oyuncusu Fenerbahçe Ülker'den Emir Preldzic seçildi. Salon: Şahinbey Hakemler: İsmail Aydın xxx, Erman Erdemli xxx, Ahmet Tatlıcı xxx Fenerbahçe Ülker: Lynn Terence Greer xxx 12, Darjus Lavrinovic xxx 9, Kaya Peker xx 4, Tarance Anthony Kinsey xxx 12, Emir Preldzic xxx 17, Roko Leni Ukic xxx 7, Mirşad Türkcan xx 2, Oğuz Savaş xxx 17, Can Maxim Mutaf xx 3 Tofaş: Osman Orcun Göllü x, Austin Melvin Nichols xxx 11, Can Altıntığ xxx 10, Tomislav Ruzic xxx 31, Onur Aydın x 3, İnanç Koç xx 4, Can Özcan xx 5, İlkan Karaman xxx 14, Selim Saygın x, Kenan Sipahi x 1. Periyot: 21-26 Devre: 41-47 3. Periyot: 61-61