Fenerbahçe Ülker: 81 Galatasaray Cafe Crown: 59

26 yıl sonra finalde karşı karşıya geldiler



Yıldırım tezahüratlara eşlik etti



Geniş güvenlik önlemleri

Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe Ülker'de en skorer oyuncu attığı 15 sayı ile Ömer Onan oldu. Onu 12 sayı ile Sean May izledi. Galatasaray'da ise 14 sayı atan Andric takımının en skorer oyuncusu oldu.Zorlu serinin 2. maçı 6 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.Karşılaşmayı TBF Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Tan ve Şükrü Tara, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş ve A Milli Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu da izledi.1. ÇEYREK: İki takımda ilk hücumlarda boş dönerken, Fenerbahçe Ülker ilk sayılarını pota altından Oğuz Savaş ile buldu. Ancak Oğuz Savaş, iki dakika içerisinde aldığı üç faul sonrasında kenara gelirken, oyuna da Kaya Peker dahil oldu. Preston Shumpert ile maçtaki ilk sayılarını kaydeden Galatasaray Cafe Crown, buna karşın hücumda organize olmakta zorlandı. Ömer Onan ve Roko Ukic'in dış atışlardaki başarısıyla skor üreten Fenerbahçe Ülker, beşinci dakika geride kalırken durumu 14-6 yaptı. Luksa Andric ile boyalı alanda etkili olan ve farkın açılmasına izin vermeyen Sarı Kırmızılılar, reklam molası sonrasında skoru 14-10'a getirdi. Kaya Peker'in pota altındaki gayretiyle skor üreten Fenerbahçe Ülker, hücum ribauntlarındaki etkisiyle de ilk periyotu 21-16 önde tamamladı.2. ÇEYREK: İkinci periyotun ilk dakikası içerisinde iki takımda boş hücumları değerlendiremezken, Galatasaray Cafe Crown, tam saha baskılı savunma yaptı. Marko Tomas ve Sean May ikilisiyle bu periyotun ilk sayılarını bulan Sarı Lacivertliler, durumu da 12.dakikada 24-18 yaptı. Mola alan rakibi karşısında Sean May ve Sarunas Jasikevicius ile hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, farkı da 14.dakika geride kalırken 10 sayıya çıkarttı (28-18). Ermal Kurtoğlu'nun serbest atışlarıyla rakibinin serisine son veren Sarı Kırmızılılar, buna karşın pota altı savunmasında rakibi durduramadı. Jasikevicius ile Lavrinovic'in top kayıplarını bu bölümde Preston Shumpert ile iyi değerlendiren ve sayıya çeviren Fenerbahçe Ülker, 17.dakikada da farkı yedi sayıya indirdi (34-27). Mola alan Sarı Lacivertliler, ara sonrasında Marko Tomas ve Ömer Onan ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler buldu. Hücumda tempoyu iyi ayarlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer ve Lavrinovic'in son bölümdeki ürettiği sayılarla devre sonunda soyunma 44-33 odasına üstün gitti.3. ÇEYREK: Luksa Andric ile pota altından bulduğu basketle üçüncü periyota başlayan Galatasaray Cafe Crown, skoru da 44-35'e getirdi. Rakibinin top kayıplarını Oğuz ve Ukic'in basketleriyle sayıya çeviren Sarı Lacivertliler, Ömer'in de turnikesiyle farkı 23.dakikada 14 sayıya çıkarttı (49-35). Oğuz Savaş'ın dördüncü faulünü alarak kenara gelmesiyle dört kısaya dönen Fenerbahçe Ülker, Emir Preldzic'in de üç sayı isabetiyle farkı 17 sayıya çıkarttı (52-35). Mola alan Sarı Kırmızılılar, ara sonrasında hücumda top kaybederken, Sean May'in orta mesafe isabetiyle skor 54-35'e geldi. Savunmadaki direnciyle rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Ülker, Roko Ukic ve Ömer Onan'ın basketleriyle farkı 20 sayıya çıkarttı (60-40). Sarı Lacivertliler, üçüncü periyotu da Kaya Peker'in pota altı basketiyle 67-49 önde tamamladı.4. ÇEYREK: Son 10 dakikalık bölüm Josh Shipp ve Darjus Lavrinovic'in karşılıklı basketleriyle başladı. İki takımında hücumda skor üretmekte zorlandığı dakikalarda tempo da düştü. Ancak Emir Preldzic'in asistinde boyalı alandan basket bulan Lavrinovic, 34.dakikada farkı 18 sayıya çıkarttı (71-53). Mola alan Galatasaray Cafe Crown, aranın ardından Caner Topaloğlu ile üç sayı denemesinden isabet çıkartamadı. Marko Tomas ve Oğuz Savaş'ın sayılarıyla yeniden skor üreten Sarı Lacivertliler, 38.dakikada durumu da 78-55'e getirdi. Bu dakikadan sonra yakaladığı skor avantajını koruyan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmadan da 81-59 galibiyetle ayrılmayı başardı6 Haziran Pazartesi20:00 Fenerbahçe Ülker – Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem Spor Salonu)9 Haziran Perşembe20:00 Galatasaray Cafe Crown – Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi Spor Salonu)11 Haziran Cumartesi19:00 Galatasaray Cafe Crown – Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi Spor Salonu)14 Haziran Salı20:00 Fenerbahçe Ülker – Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem Spor Salonu) (Gerekirse)17 Haziran CumaGalatasaray Cafe Crown – Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi Spor Salonu) (Gerekirse)19 Haziran Pazar20:00 Fenerbahçe Ülker – Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem Spor Salonu) (Gerekirse)Takımların anlaşması gereği salona Galatasaray taraftarı alınmadı. Fenerbahçeli taraftarlar 15.500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nu tam anlamıyla doldurdu. İlk 4 maçın biletleri satışa çıktığı ilk gün tükenmişti.Ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, 26 yıl sonra final serisinde karşı karşıya geldi. Daha önce 1984-85 sezonunda finalde karşılaşan ezeli rakiplerin eşleşmesinde ilk maçta Galatasaray rakibini 89-83 yendi. İkinci karşılaşmada 90-83 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü maçı 74-68 kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, play-off sisteminin başladığı 1982-83 sezonundan bu yana bir kez finalde, bir kez yarı finalde, üç kez çeyrek finalde, bir kez birinci turda, bir kez de çeyrek final grubunda karşı karşıya geldi. İki takım arasında Play-Off'larda oynanan toplam on yedi maçın dokuzunu Fenerbahçe, sekizini Galatasaray kazandı.Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, taraftarların yaptığı tezahüratlara alkışla eşlik etti. Maçı, başkanvekili Nihat Özdemir ve bazı sarı-lacivertli yöneticiler ile izleyen Yıldırım'ın, taraftarların maçtan önce yaptığı tezahüratlara alkışla eşlik ettiği görüldü. Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeleri Adnan Nas, Sedat Doğan ile basketbol şube sorumlusu Hakan Üstünbek de kendileri için ayrılan locadan maçı takip etti. Karşılaşmayı NBA'de Orlando Magic'de forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu da izledi. Derbi maça medya mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Yüzü aşkın basın mensubu karşılaşmayı takip etti.Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında oynanan play-off final serinin ilk maçı için geniş güvenlik önlemleri alındı. Sarı-lacivertli taraftarlar, polis tarafından üst aramasından geçirildikten sonra karşılaşmanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'na alınırken salonda da özel güvenlik görevlileri görev yaptı. Yaklaşık 200 özel güvenlik görevlisinin görev aldığı karşılaşma sırasında çevik kuvvet ekipleri de dışarda hazır bekletildi.SALON: Sinan Erdem Spor SalonuHAKEMLER: Rüştü Nuran - Aytuğ Ekti - Kaan BüyükçilFENERBAHÇE ÜLKER (81): Roko Ukic 11 (3 ribaund- 3 asist), Ömer Onan 15 (2 ribaund- 3 asist), Darjus Lavrinovic 11 (7 ribaund- 5 asist), Sarunuas Jasikevicius 4 (1 ribaund), Kaya Peker 5 (9 ribaund- 1 asist), Oğuz Savaş 7 (3 ribaund), Marko Tomas 11 (4 ribaund- 1 asist), Sean May 12 (2 ribaund), Emir Preldzic 5 (7 ribaund- 8 asist)GALATASARAY CAFE CROWN (59): Josh Shipp 6 (2 ribaund), Jerry Johnson 9 (3 ribaund- 2 asist), Melih Mahmutoğlu 2 (1 ribaund), Göksenin Köksal 2 (2 ribaund- 1 asist), Caner Topaloğlu (2 ribaund- 2 asist), Preston Shumpert 6 (1 ribaund), Tutku Açık 7 (4 ribaund- 2 asist), Luksa Andric 14 (5 ribaund- 1 asist), Haluk Yıldırım (1 ribaund- 2 asist), Evren Büker (1 ribaund- 1 asist), Sertaç Şanlı 9 (4 ribaund- 1 asist), Ermal Kurtoğlu 4 (1 ribaund)1.PERİYOT: 21-162.PERİYOT: 23-173.PERİYOT: 23-164.PERİYOT: 14-10