-FENERBAHÇE ÜLKER: 81 - MONTEPASCHİ SİENA: 68 İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Basketbolda THY Avrupa Ligi (C) Grubu'nda yenilgisi olmayan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe Ülker, İtalya'nın Montepaschi Siena takımını 13 sayı farkla 81-68 yenerek grubundaki 4. karşılaşmasını da kazanıp liderliğe yükseldi. Müthiş bir taraftar desteğiyle mücadeleye başlayan Fenerbahçe Ülker, maçın başında pota altını zorladı. Darjus Lavrinovic'in basketiyle 4. dakikada 8-3 üstünlük yakalayan sarı-lacivertli takım, rakibin sert savunması karşısında hücumlardan boş dönmeye başladı. Ritmini kaybeden ve savunmada da pota altını kapatamayan ev sahibi takım, Montepashci Siena'da Ksistof Lavrinovic'in sayılarına engel olamayınca, İtalyan temsilcisi 7. dakikada 8-8 beraberliği sağladı. Mirsad ve Ukic ile tekrar oyuna dönen Fenerbahçe Ülker, çeyreği 19-15 önde geçmesini bildi. Mücadelenin 2. periyotunun başlarında pota altında bu sefer Oğuz, takımına katkı yaptı. Uzunlarıyla da pota altını iyi kapatan Fenerbahçe Ülker, 12. dakikada 6 sayılık (23-17) üstünlük yakaladı. Montepaschi Siena üçlüklerle oyunda dengeyi kurmaya çalıştıysa da Oğuz'un içerden, Mirsad'ın da dışardan basketleriyle sarı-lacivertli ekip, buna izin vermedi. Son dakikalarda Tomas ile hücumda etkili olan ev sahibi takım, 19. dakikada farkı 9 sayıya (38-29) çıkarırken, maçın ilk yarısını da 40-34 önde tamamladı. Montepaschi Siena ilk yarıda içerden attığı 18 şutun sadece 5'ini sayıya çevirerek yüzde 28 gibi düşük bir yüzde yakaladı. Maçta her periyodun farklı bir kahramanı oldu. Mücadelede 3. çeyrekte bu sefer takımını taşıyan Ömer oldu. Bu oyuncunun basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Ülker, Vidmar'ın pota altı basketiyle 26. dakikada farkı 11 sayıya (53-42) çıkarırken, çeyreği de Ömer'in basketiyle 58-48 önde tamamladı. Bu maça kadar 78,3 sayı ortalamasıyla oynayan İtalyan rakibine karşı iyi savunma yapan Fenerbahçe Ülker, son periyotta farkı giderek açtı. Bir ara 76-57'lik skorla 19 sayı fark yakalayan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı da 13 sayı farkla 81-68 yenerek hem liderliğe yükseldi, hem de Montepaschi Siena'ya ilk yenilgisini tattırdı. Geçen hafta ligin son şampiyonu Regal Barcelona'yı deplasmanda yenme başarısı gösteren Fenerbahçe Ülker, bugün de kendisi gibi yenilgisiz Montepaschi Siena'yı mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alıp namağlup bir şekilde liderliğe yükseldi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Jose Martin (İspanya) xxx, Milivoje Jovcic (Sırbistan) xxx, Robert Lottermoser (Almanya) xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 11, Ömer xx 9, Tomas xxx 11, Vidmar xxx 8, Darjus Lavrinovic xx 7, Kinsey xx 3, Oğuz xxx 9, Mirsad xxxx 13, Preldzic x 1, Greer xx 9, Kaya x Montepaschi Siena: Zisis xx 7, Kaukenas xx 9, Moss x, Rakovic xx 6, Stonerook xx 6, Ksistof Lavrinovic xx 12, Ress x 3, Carraretto x 3, Michelori x, Aradori x 4, McCalebb xxx 18 1. Periyot: 19-15 Devre: 40-34 3. Periyot: 58-48 -FENERBAHÇE ANTRENÖRÜ SPAHİJA Fenerbahçe Ülker'in antrenörü Neven Spahija, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, ''Son iki haftada Barcelona ve Siena'yı yendik. Bunu kimse tahmin etmiyordu. Ancak bu maçları başarıyla geçtik. İyi iş yaptık. Bu zaferden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Genel olarak başarılı oyun çıkardık'' dedi. Grubun çok güçlü olduğunu ve bu düşüncesinin değişmediğini kaydeden Spahija, ''Güçlü bir gruptayız. Barcelona ve Siena'yı yendik ama güçlü bir gruptayız'' diye konuştu. Montepaschi Siena Antrenörü Simoni Pianigiani ise kendiler için en zor maçın bugünkü olduğunu ifade ederek, ''Oyuncuların bir çoğu ilk defa Avrupa Ligi tecrübesi yaşadı. Özellikle ilk yarı iyi oynadık. Ancak ikinci yarıda ritmi kaybettik. Hatalı hızlı atışlar oldu. Yine de maçı bırakmadık. Ancak Fenerbahçe çok iyi oynadı. Müthiş atmosfer ve taraftar desteğiyle kazandılar'' dedi. -SALON TAMAMEN DOLDU- Basketbolda THY Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Fenerbahçe'nin İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla yaptığı maça taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada sadece üst bölümlerde küçük boşluklar kalırken, mücadeleyi 14 bin 785 kişi izledi. Sarı-lacivertli formalarla salonu dolduran taraftarlar, maç boyunca susmadı ve tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek verdiler. Taraftarlar, takımlarının farkı açmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde marşlar söyledi. Bu arada, karşılaşma öncesi Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu yapıldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Murat Özaydınlı, Nihat Özdemir, Semih Özsoy ve Abdullah Kiğılı'nın yanı sıra futbolcu Emre Belözoğlu da izledi. Emre, maç içinde zaman zaman hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Başkan Yıldırım ve yöneticiler, maç sonrası antrenör Neven Spahija ile bir süre sohbet ettiler. Aziz Yıldırım'ın kızları ve damatları da karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı. İki takım arasındaki karşılaşma ikiz kardeşlerin de mücadelesine sahne oldu. Fenerbahçe Ülker'de Darjus Lavrinovic, Montepaschi Siena'da ise Ksistof Lavrinovic bu akşam karşı karşıya oynadılar. -MİRSAD'IN ÜÇLÜĞÜNÜ KAMERA ENGELLEDİ- Maçın son saniyelerinde Mirsad Türkcan'ın attığı üçlüğü kamera engelledi. Mirsad'ın boş pozisyonda attığı üçlük, pota arkasındaki jimmy-jib'e çarpınca Fenerbahçe Ülker, daha farklı kazanma fırsatını kaçırdı. Montepaschi Siena bu hücumun ardından bir basket bulunca farkı 13 sayıya indirme başarısı gösterdi. -POTA ALTINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDULAR- Sarı-lacivertli takım, rakibine de pota altında büyük üstünlük kurdu. Maç boyunca ribauntlarda rakibine 45-24 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Ülker'de 13 sayı bulan Mirsad Türkcan, 10 da ribaunt alarak takımına büyük katkı sağladı.