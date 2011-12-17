-Fenerbahçe Ülker: 80 - Olin Edirne: 63 İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - Beko Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker, Olin Edirne'yi 80-63 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 4. dakika 6-6 eşitlikle geçilirken, daha sonra Preldzic ve Ukic ile üst üste hızlı hücumlardan basketler bulan Fenerbahçe Ülker, 5. dakikada rakibine 12-6 üstünlük kurdu. Savunmada zayıf kalan rakibi karşısında yakaladığı tempoyu devam ettiren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 26-13 üstün geçti. İkinci periyoda dış atışlarda Reha, pota altında da Davud'un basketleriyle bulduğu 8-2'lik seriyle başlayan Olin Edirne, 14. dakikanın başında farkı 7 sayıya (28-21) indirdi. Ancak Fenerbahçe Ülker savunmasını sertleştirerek, hücumlarını savuşturduğu rakibine, Kaya, Bogdanovic ve Tomas ile 13-2'lik bir seriyle karşılık verdi ve 18. dakikada skoru 41-23 yaptı. Etkili mücadelesini sürdüren sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 19 sayı (46-27) farkla önde tamamladı. İki takımın da karşılıklı basketler ürettiği maçın üçüncü periyodunda 26. dakikaya 56-37 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle devam edilirken, Mustafa ve Wright ile dış atışlardan skor bulan Olin Edirne, 28. dakikada farkı 12 sayıya (56-44) düşürdü. Ardından iki ekip de tutuk bir mücadele sergilerken, Fenerbahçe Ülker son periyoda da 58-44 önde girdi. Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Ülker, rakibine fırsat vermedi ve karşılaşmadan 80-63 galip ayrıldı. Böylece ligde üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker, kazandığı maç sayısını da 8'e çıkardı. Ligde 3 galibiyeti bulunan Olin Edirne ise üst üste 3. maçını yitirdi. Maçın 27. dakikası içinde Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Emir Preldzic diskalifiye edildi. O ana kadar 10 sayı ile sarı-lacivertli takımın en skorer ismi durumunda bulunan Preldzic, verdiği bir karar nedeniyle hakemin üzerine yürüyünce, oyundan ihraç edildi. Bu arada, karşılaşmanın 35. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle maça yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından tekrar devam edildi. Fenerbahçe Ülker'de belinde hafif sakatlığı bulunan Ömer Onan karşılaşmada forma giymedi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Osman Sinan İşgüder xxx, Mehmet Karabilecen xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 9, Hakan x 5, Preldzic xx 10, Gist xxx 12, Oğuz xxx 9, Kaya xx 6, Engin xx 6, Bogdanovic xxx 12, Jerrells xx 4, Tomas xx 7 Olin Edirne: Wright xxx 22, Videnov x 4, Polat x 2, Ogün x, Stimac xx 10, Reha x 6, Mustafa x 6, Wilkinson x 3, Davud xx 10, 1. Periyot: 26-13 Devre: 46-27 3. Periyot: 58-44 Diskalifiye: 27.18 Preldzic (Fenerbahçe Ülker)