-FENERBAHÇE ÜLKER: 79 - EFES PİLSEN: 70 İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'i 79-70 yendi. Normal sezondaki iki karşılaşmada da rakibini mağlup ettiği için seriye 1-0 önde başlayan sarı-lacivertli takım, böylece durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, oyun kurmakta zorlanan rakibi karşısında Kerem Gönlüm ile pota altında etkili olarak 4. dakikada 10-5 öne geçti. Hücumdaki etkinliğini arttıran lacivert-beyazlı takım Vujcic ve Thornton ile sayı bulmaya devam ederek, 6. dakikanın başında skoru 17-9 yaptı. Ancak daha sonra üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında Tomas'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Fenerbahçe Ülker 9-2'lik bir seri bularak, farkı hızla eritmeye başladı. İlk periyot 19-18 Efes Pilsen'in üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyoda Preldzic ve Oğuz ile basketler bularak başlayan Fenerbahçe Ülker, 12. dakikada 24-21 öne geçti. Yaptığı hücumlarda özellikle son toplarda büyük şansızlıklar yaşayan Efes Pilsen, Rakocevic ile bulduğu zor basketlerle 16. dakikada üstünlüğü 31-30'luk skorla geri aldı. Fenerbahçe Ülker, etkili bir mücadele sergileyen Tomas ile tekrar oyuna ağırlığını koydu ve çekişmeli geçen ilk yarıyı 37-35 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Efes Pilsen, skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında organize hücumlarla Vujcic, Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm ve Sinan ile 11-2'lik bir seri yakalayarak, 26. dakikanın hemen başında 46-39 öne geçti. Pota altında istediğini bulamayan Fenerbahçe Ülker, aradığını dış atışlarda Jasikevicius, Ömer ve Preldzic ile elde ederek, 29. dakikada beraberliği (50-50) sağladı ve bocalama yaşayan rakibi karşısında son çeyreğe 55-52 önde girdi. Son periyoda Fenerbahçe Ülker Oğuz ve Jasikevicius'un basketleriyle başlarken, Efes Pilsen rakibine Kerem Gönlüm, Rakocevic ve Ender ile karşılık vererek, 34. dakikada skoru eşitledi: 60-60. Daha sonra etkili savunma yapan sarı-lacivertli takım, Ömer Onan ve Ukic ile sayılar üreterek 37. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 73-65. Kalan sürede de üstün bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmadan 79-70 galip ayrılarak, seride 2-0 öne geçti. Karşılaşmada Efes Pilsen özellikle dış atışlarda kötü bir yüzdeyle oynadı. Fenerbahçe Ülker, üç sayılık atışlarda, 16 atışın 8'ini sayıya çevirirken, lacivert-beyazlı takım 13 atıştan sadece 3 tanesinde isabet sağladı. İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 27 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. -HİDAYET TÜRKOĞLU DA İZLEDİ- Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen arasında oynanan play-off yarı final serisi ilk maçını NBA'de Orlando Magic'te forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu da izledi. Hidayet, karşılaşmayı (A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay ile birlikte locadan takip etti. Maçı takip eden yaklaşık 6 bin sarı-lacivertli taraftar, karşılaşma boyuncu yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Bu arada, Fenerbahçeli taraftarın sahaya yabancı madde atması nedeniyle hakemler tarafından bir kez anons yaptırıldı.