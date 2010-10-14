-FENERBAHÇE ÜLKER: 77 - EFES PİLSEN: 79 İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Basketbolda 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Ülker'i 79-77 yenen Efes Pilsen kazandı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, pota altında bulduğu basketlerle 4. dakikada 13-2 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, hem savunmada hem de hücumda oldukça dağınık bir performans sergileyen rakibi karşısında Oğuz ve Ukic ile skor buldu. Kerem Tunçeri'in 3 sayılık basketiyle hareketlenen Efes Pilsen, bulduğu 6-0'lık seri ile 6. dakikada farkı 5 sayıya (13-8) indirirken, oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Fenerbahçe Ülker, üst üste basketler bularak, farkı yeniden açtı. Oğuz, Mirsad ve Ukic ile sayı üreten sarı-lacivertli takım, oyun kurmakta zorlanan rakibi karşısında ilk periyodu 28-15 üstün geçti. İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, savunmasını sertleştirmeye başlayan Fenerbahçe Ülker, rakibinin fazla sayı bulmasını engelledi. Hücumda ise formda oyuncuları Oğuz, Ömer ve Mirsad ile skor bulmaya devam eden sarı-lacivertli takım, 14. dakikada farkı 16 sayıya (36-20) kadar çıkardı. Efes Pilsen, Kerem Tunçeri ve Rakocevic ile bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, istekli mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Ülker, Lavrinovic'in 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 43-27 üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, hem hücumda hem de savunmada uzun oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşayan Efes Pilsen karşısında ilk yarıyı 47-36 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına 5-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Ülker, 22. dakikada skoru 52-36 yaptı. Baskılı mücadelesiyle rakibinin oyun düzenini bozan ve farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, 26. dakikada 56-43 üstünlüğünü sürdürdü. Kerem Gönlüm'ün oyuna dahil olmasıyla toparlanan Efes Pilsen, oldukça etkili bir görüntü vermeye başladı. Kerem Gönlüm, Rakocevic ve Kerem Tunçeri ile 12-2'lik bir seri bulan lacivert-beyazlı takım, 29. dakikanın hemen başında farkı 3 sayıya (58-55) indirdi. Fenerbahçe Ülker'in son bölümlerinde verimsiz kaldığı periyotta çok iyi bir geri dönüş yapan Efes Pilsen, son çeyreğe 2 sayı (62-60) geride girdi. Son periyoda Ömer ve Oğuz'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 31. dakikada 68-60 öne geçti. Ancak Roberts ve Ersin ile karşılık veren Efes Pilsen, 35. dakikada farkı 4 sayıya (73-69) indirdi. İki takımın da sert savunma yapmaya başladığı karşılaşmada lacivert-beyazlı takım, Thornton'un basketiyle 36. dakikada farkı 2 sayıya (73-71) indirirken, Fenerbahçe Ülker, Ömer'in serbest atıştan bulduğu sayılarla 37. dakikada skoru 77-73 yaptı. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısındaki etkili oyununu yansıtmaya devam eden Efes Pilsen, 39. dakikanın hemen başında Kerem Tunçeri ile skoru eşitledi (77-77) ve hemen ardından Rakocevic ile serbest atıştan bulduğu sayılarla 79-77 öne geçti. Mücadelede son dakikaya bu skorla girilirken, Fenerbahçe Ülker'in hücumunda bitime 1.8 saniye kala Ukic'in potaya bırakmak istediği topu, Roberts güzel bir blok ile dışarı attı. Sarı-lacivertli takımın son hücumunda ise Mirsad, dışardan attığı şutta topu potaya isabet ettiremeyince Efes Pilsen, karşılaşmadan 79-77 galip ayrıldı ve 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Engin Kennerman xx, Zafer Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 9, Ömer xxx 14, Preldzic x 3, Lavrinovic x 3, Oğuz xxx 18, Kinsey x 7, Mirsad xxx 14, Tomas x, Kaya x 2, Vidmar x 7 Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xxx 18, Thornton xx 6, Nachbar xxx 9, Roberts xxx 14, Ersin xx 5, Rakovic xxx 12, Kerem Gönlüm xxx 9, Wisniewski x, Sinan x, Cenk xx 6 1. Periyot: 28-15 Devre: 47-36 3. Periyot: 62-60