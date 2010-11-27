-FENERBAHÇE ÜLKER: 75 - OLİN EDİRNE: 63 İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Olin Edirne'yi 75-63 yenerek, 7. maçını da kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmanın başında Kaya Peker'in skorer oyunu ve Ömer Onan'ın iki üç sayılık basketiyle sayı üstünlüğünü ele geçirdi. 3. dakikayı 13-1, 6. dakikayı 21-11 önde geçen Fenerbahçe Ülker'in savunmasını aşmakta zorlanan konuk ekip ise Seibutis ve Ginevicius ile bulduğu sayılarla farkın daha açılmasını önledi ve ilk periyot 27-18 ev sahibi ekip lehine tamamlandı. İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 15. dakikayı 37-24 önde geçti. Konuk ekip dış şutlardan Can, içerden de Samardjiski ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışırken devre 43-34 Fenerbahçe Ülker lehine tamamlandı. İkinci yarıya Kaya Peker ve Preldzic'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Ülker, 23. dakikayı 49-38 önde geçti. İki takımın da düşük şut yüzdesiyle oynadığı ve çok sayıda top kaybı yaptığı periyot 27. dakika 50-38 Fenerbahçe Ülker lehine geçildi. Periyodun sonunda Samardjiski'nin sayılarına Mirsad ve Greer ile karşılık vererek farkın azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe 10 sayı farkla (57-47) önde girdi. Son periyotta Olin Edirne farkı azaltmak için büyük gayret gösterirken bunda başarılı olamadı. 34. dakikada farkı 8 sayıya (63-55) kadar çeken Edirne temsilcisinin farkı azaltmasına Mirsad'ın sayılarıyla izin vermeyen Fenerbahçe Ülker, son iki dakikaya 10 sayı (71-61) önde girdiği karşılaşmayı 75-63 kazanmayı başardı. Karşılaşmada 37.51 saniye oyunda kalan ve 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Olin Edirne'den Predrag Samardjiski, 13 ribauntla en çok ribaunt alan oyuncu oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Erşan Kartal xx, İsmail Aydın xx, Aydın Karaçam Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 4, Ömer xx 7, Preldzic xxx 12, Kaya xxx 12, Lavrinovic xx 5, Mirsad xxx 12, Greer xx 5, Oğuz xxx 7, Kinsey xx 5, Tomas xx 6 Olin Edirne: Can xx 10, Reha x 4, Seibutis xxx 16, Diliboa x 6, Samardjiski xxx 17, Ginevicius xx 10, Erdal x, Caner x, Ahmet x, Alican x 1. Periyot: 28-18 Devre: 43-34 3. Periyot: 57-47 Beş Faulle Çıkanlar: 34.39 Erdal, 37.53 Daliboa (Olin Edirne), 36.37 Oğuz (Fenerbahçe Ülker)