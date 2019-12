Fenerbahçe Ülker, 100'de güldü

T24 - Fenerbahçe Ülker, 100. kez karşı karşıya geldikleri maçta ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u 81-77 yendi.



SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER:

FENERBAHÇE: Ukiç (19), Mirsad (10), Ömer (17), Rasim (3), Semih (4), Giricek (2), Mrsiç (4), Greer (9), Oğuz (9), Emir (4)

GALATASARAY: Washington (17), Caner (5), Murat (2), Wilkinson (18), Rancik (17), Evren (8), Can (5), Jasaitis (5)

1. Periyot: 22-13

Devre: 40-31

3. Periyot: 64-50



Geçen hafta Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek 43 yıllık kupa hasretini sonlandıran Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'ı 100. karşılaşmalarında 81-77 mağlup ederek 2004 yılından beri evinde Sarı-Kırmızılılara karşı sahip olduğu galibiyet serisini devam ettirdi.



Ligin ilk yarısında olayların maçın önüne geçtiği karşılaşmada Sarı-Kırmızılılara boyun eğen Fenerbahçe böylelikle rövanşı da almış oldu. İlk periyotta NBA patentli yıldızları Roko Ukiç'in sürüklediği Fenerbahçe, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı. Bu bölümde Galatasray adına skor yükünü dokuz sayıyla Wilkinson üstlendi.



İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe bir ara farık 12'ye kadar çıkardıysa da Wilkinson'ın 48 saniye kala kaydettiği üçlük farkı altıya indirdi. Buna Mirsad'ın üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe devreyi 40-31 önde tamamladı.



Rakibinin skor olarak fazla yaklaşmasına izin vermeyen Sarı-Lacivertliler bu periyotta farkı açtı ve final periyoduna 14 sayı farkla 64-50 önde girdi.



Mücadelenin son çeyreğine Washington'un basketleriyle başlayan Galatasaray'a Ömer Onan ve Oğuz Savaş yanıt veren Fenerbahçe son 8.56'ya 68-54 önde girdi. 33.dakikayı 71-59 önde tamamlayan Fenerbahçe, Wilkinson'un 2 serbest atışına rağmen son 6:47'ye 71-61 üstün girdi. Rancik'in 2 serbest atışı ve Can Akın'ın üçlüğüyle son 2:48'de fark 3 sayıya indi: 71-68 Ukic ve Rancik'in karşılıklı üçlüklerinin ardından Ukic, Fenerbahçe'yi son 1:43'de 76-71'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak maçı bırakmayan Galatasaray, Washington'un basketi farkı 3'e indirdi: 76-73.

Son 56 saniyede Preldzic ile kritik bir baskete imza atan Fenerbahçe skoru 78-73 yaptı. Wilkinson ve Mirsad'ın kaçan atışlarının ardından Can Akın 2 serbest atışlarıyla fark üçe indi: 78-75.



Washington'un kritik serbest atışının ardından Greer ve Washington'un karşılıklı basketleri oldu.



Fenerbahçe, bu sonuçla 2004'den bu yana Abdi İpekçi'de ağırladığı ezeli rakibine olan üstünlüğü sürdü: 81-77.





Maçtan notlar



* Derbi maçta, ev sahibi Sarı-Lacivertli taraftarlar salonu büyük ölçüde doldurdu. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, salonu büyük ölçüde doldururken, karşılaşma başladıktan sonra da salona gelenlerin olduğu görüldü. Derbi maçta takımlarına yalnız bırakmayan taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan oyuncularını tribünlere çağırarak, alkışladı. Galatasaraylı basketbolcular ısınmak için sahaya çıktığında ise ev sahibi takım taraftarları küfürlü tezahürat yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde maç öncesi 'Kimileri Mekteb-i Sultaniye adabı ile Kimileri Misak-ı Milliye Ruhu ile mücadele eder' yazılı pankart açtı. Bu arada taraftarlar salona, bariyerlerle belirlenen önce bilet kontrol, ardından arama noktalarından geçtikten sonra alındı.



* Fenerbahçe Ülker’de sakatlığı bulunan Tarence Kinsey, maç kadrosuna alınmadı. Kanarya'da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Ömer Aşık ve Serhat da kadroda yer almadı.



* Derbi öncesi yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar gereği, pota arkalarındaki ve Galatasaray Cafe Crown yedek kulübesinin arkasındaki sandalyeler kaldırıldı. Karşılaşmada 300 özel güvenlik ve yaklaşık 200 çevik kuvvet personeli görev yaptı



* Mücadeleyi iki kulübün de bazı yöneticileri protokol tribününden izledi. Fenerbahçeli yöneticiler Ali Koç, Şekip Mosturoğlu, Murat Özaydınlı ve Semih Özsoy, Galatasaraylı yönetici Mümtaz Tahincioğlu, karşılaşma öncesi protokol tribünündeki yerlerini aldı.



* Oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Aliağa-Telekom: 93-77, Kepez Bld.-Darüşşafaka: 82-63, Bornova Bld.-Mersin BB: 50-67. Bayanlar Ligi: Tarsus Bld.-Ceyhan Bld: 80-53, BOTAŞ-Mersin BB: 71-79.