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Spor

Fenerbahçe, UEFA'ya 24 kişilik listeyi gönderdi

Sarı lacivertlilerin bildirdiği kadroda Robin van Persie'nin yanı sıra genç futbolcular Hakan Çinemre ve Uygar Mert Zeybek de yer aldı

24 Temmuz 2015 00:11

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik kadroyu gönderdi.

Sarı lacivertlilerin bildirdiği kadroda Robin van Persie'nin yanı sıra genç futbolcular Hakan Çinemre ve Uygar Mert Zeybek de yer aldı.

UEFA'ya bildirilin 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

"Kaleciler: Volkan Demirel, Fabiano, Erten Ersu

Savunma: Gökhan Gönül, Caner Erkin, Michal Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Hakan Çinemre, Bruno Alves, Abdoulaye Ba, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer

Orta Saha: Josef De Souza, Raul Meireles, Mehmet Topal, Diego, Alper, Uygar Mert Zeybek, Stoch, Nani, Mehmet Topuz

Forvet: Sow, Fernandao, Robin van Persie"

 

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