Fenerbahçe, UEFA'ya 24 kişilik listeyi gönderdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik kadroyu gönderdi.
Sarı lacivertlilerin bildirdiği kadroda Robin van Persie'nin yanı sıra genç futbolcular Hakan Çinemre ve Uygar Mert Zeybek de yer aldı.
UEFA'ya bildirilin 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
"Kaleciler: Volkan Demirel, Fabiano, Erten Ersu
Savunma: Gökhan Gönül, Caner Erkin, Michal Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Hakan Çinemre, Bruno Alves, Abdoulaye Ba, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer
Orta Saha: Josef De Souza, Raul Meireles, Mehmet Topal, Diego, Alper, Uygar Mert Zeybek, Stoch, Nani, Mehmet Topuz
Forvet: Sow, Fernandao, Robin van Persie"