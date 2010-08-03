-FENERBAHÇE, UEFA.COM'A MANŞET ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın İsviçre'den Young Boys ile rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe için ''Fenerbahçe, geçici çözüm umuyor'' yorumunu yaptı. UEFA'nın internet sitesinde manşetten verilen haberde, geçen hafta Türkiye'den 3 takımın da Avrupa kupalarında galibiyet alamadığı, ancak Fenerbahçe'nin, yarınki maçta sezon öncesinde yaşadığı sorunun üstesinden gelip, play-off turunu garantilemek istediği belirtildi. Sarı-lacivertli takımın 2-2 berabere kaldığı deplasman maçının anlatıldığı haberde, takım kaptanı Alex'in, birkaç gün önce Fenerbahçe TV'ye yaptığı şu açıklamalara yer verildi: ''Teknik direktör Aykut Kocaman, takımın daha hızlı ve daha dinamik olmasını istiyor. Oyuncuların, sahanın her bölgesinde mücadele etmesini istiyor. Yeni oyun anlayışına çok uzun sürede alışacağımızı düşünmüyorum. Sahadaki diziliş olarak çok farklı bir uygulama içinde değiliz, antrenmanlar ve oyun anlayışımız tamamen değişti. Fakat saha içi diziliş çok fazla değişmediğinden hocamızın anlayışına adapte olmamızın uzun zaman alacağını düşünmüyorum.'' 2010 Dünya Kupası'nda sakatlanan Lugano'nun yokluğunda, Fenerbahçe'nin defansının zayıflayacağı ifade edilen haberde, teknik direktör Kocaman'ın Güiza'yı oynatmayı düşünmediği, Semih Şentürk ve Gökhan Ünal'ın ise formlarını geri kazanmak için antrenmanları sürdürdüğü kaydedildi. Takımının play-off turunu garantileyeceğine dair inancının tam olduğunu ifade eden Kocaman'ın ''İlk maçı kaybettik, ancak oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Avantajlıyız, takımım favori'' açıklamalarına da yer verildi.