Fenerbahçe UEFA Tahkim Kurulu'nda bugün savunma yapacak

UEFA Disiplin Komitesi tarafından 2+1 yıl Avrupa Kupaları’na katılmaktan men edilen Fenerbahçe, hakkını bugün Tahkim Kurulu’nda arayacak. Daha önce Tahkim’e itirazda bulunan Sarı-Lacivertliler, bugün saat 14.00’te duruşmalı toplantıda savunma yapacak. Dün bazı yöneticiler ve avukatlar Nyon’a uçtu. Başkan Aziz Yıldırım ile diğer yöneticiler ise bugün, yanlarında tanık ordusuyla İsviçre’ye çıkarma yapacak. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’yi bugün dinleyecek.

UEFA’ya kim ne diyecek?

ibrahim Akın: İfademin baskı altında alındığını söyleyeceğim. F.Bahçe maçında oyundan çıkmak istediğimi, Beşiktaş’a ise gol attığımı anlatacağım.

Orhan Şam: Gençlerbirliği formasıyla F.Bahçe’ye gol attım. Gol attığım maçtan dolayı suçlandığımı, şike olmadığını, tüm gerçekleri dile getireceğim.

Ümit Aydın: Ankaragücü-F.Bahçe maçını etkilediğim iddia ediliyor. Menajer adam oyuncusuyla 24 saat konuşur. Bunun suç olmadığını söyleyeceğim.

Fenerbahçe’nin şahitleri

1- Ertuğrul Özkök

- F.Bahçe’nin şampiyonluğunu ilan ettiği maçı Sivas’ta izledi ve gözlemlerini Hürriyet’te yazdı.

2- İbrahim Akın

- Fenerbahçe-İstanbul BŞB ve Beşiktaş İstanbul BŞB karşılaşmalarında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

3- Orhan Şam

- Şike yapıldığı iddia edilen Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında oynadı ve sarı lacivertlilere 1 gol attı.

4- Korcan Çelikay

2010-11 sezonun finalindeki en çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin kalecisiydi.

5- Serdar Kulbilge

Şike davasında ismi çok sık geçse de beraat etti. TFF’den sportmenliğe aykırı davranıştan 3 maç ceza aldı.

6- Turgut Şahin

- Şike olduğu iddia edilen Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Başkent temsilcisinin formasını giydi.

7- Ümit Aydın

Menajer. Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şikeye karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı ancak yargılanmadı.

8- Murat Öztürk

Fenerbahçe adına bazı görüşmeler yaptığı iddia edildi. Mahkeme sonunda beraat etti. Halen Fenerbahçe’nin kaleci antrenörü.

9- Erdem Konyar

Emenike’nin hala menajeri. Şike davasında tutuksuz olarak yargılandı. Mahkeme sonunda beraat etti.

10- Mehmet Ali Bilen

İbrahim Akın’ın avukatı. Mahkemede polisin anlaştığı bazı avukatların müvekkilini kasıtlı yanılttığını söylemişti.

11- Mümtaz Karakaya

- Mahmut Özgener dönemi federasyonunda danışmandı. Şike davasında ismi geçse de yargılananlar arasında bulunmadı.

12- Mehmet Yıldız

- Sivaspor-Fenerbahçe maçında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay ceza aldı. İsviçre’ye gidip, gitmeyeceği kesinlik kazanmadı.

Karar pazartesi verilecek

Beşiktaş’ın randevusu ise yarın saat 09.30’da. Her iki kulüp de istedikleri kadar tanık dinletebilecek, istediği süreyi kullanabilecek. Zira Tahkim Kurulu’nun bu konuda kısıtlaması yok. Kulüplerimiz istedikleri kadar belgeyi sunabilecek, hatta video veya ses bantlarını da Tahkim heyetine izletebilecek, dinletebilecek. Tahkim Kurulu’nun kararını pazartesi vermesi bekleniyor. Karar önce faks yoluyla kulüplere bildirilecek. Tahkim, iki kulübe verilen cezada indirime de gidebilecek, cezayı aynı bırakabilecek veya artırıma gidebilecek. Kulüplerin Spor Mahkemesi’ne (CAS) gitme olasılıkları da bulunduğu için, Avrupa Kupaları kura çekimine katılıp katılmayacaklarına UEFA karar verecek.