Fenerbahçe UEFA Kupası'na koşuyor, tutabilene aşk olsun!..

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında karşılaştığı Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe, çeyrek finalde 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Lazio'ya konuk oldu.

Lazio'nun cezası nedeniyle boş tribünler önünde oynandı.

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan mücadelede Lazio, Fenerbaçe’ye oranla daha etkili başladı ve dakikaların ilerlemesiyle Sarı-Lacivertliler oyunda dengeyi getirse de Lazio daha etkili olan taraf oldu. İki takım da ilk devrede çok sayıda top kaybı yaptı. Lazio ilk devrede uzaktan çektiği şutlarla Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalıştı. İtalyanlar, ilk devrede Fenerbahçe kalesine tam 16 şut çekti.

Fenerbahçe mücadeleye Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Ziegler, Selçuk Şahin, Meireles, Kuyt, Cristian, Caner Erkin, Webo ilk 11'i ile çıktı.

Lazio ise, Marchetti, Biava, Ciani, Cana, Radu, Hernanes, Ledesma, Lulic, Candreva, Ederson, Kozak 11'i ile mücadeleye başladı.

Maçın ilk tehlikeli atağı Lazio'dan geldi. Fenerbahçe'de Cristian'ın 4. dakikadaki hatalı geri pasında araya giren Candreva, ceza alanı önünden şutunu çekti ve top Volkan'da kaldı.

Fenerbahçe kalesi 13. dakikada büyük tehlike atlattı. Sol çarprazda kazanılan serbest vuruşta Hernanes, kaleci Volkan Demirel'i önde görünce orta yapmak yerine topu kaleye doğru gönderdi. Volkan çizgi üzerinde yopa zorlukla sahip oldu.

28. dakikada Luric'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa, Candreva ceza alanı yayı önünden çok sert bir şut çekti ve top az farkla üstten auta gitti.

Volkan, 41. dakikada çok önemli bir kurtarışa imza attı. Fenerbahçe ceza alanına girmeyi başaran Lazio'da Ederson kaleyi sağ çarprazdan karşısına aldı ve yerden şutunu çekti, Volkan bu pozisyonda tehlikeyi ayaklarıyla önledi.

45. dakikada Radu'nun sol taraftan gönderdiği pasa Hernanes ceza sahası dışından çok sert vurdu, Volkan topa iki hamlede sahip oldu ve bu pozisyonda topu kontrol ettikten sonra kendisine sert müdahalede bulunan Kozak, sarı kart gördü.

İlk devrede iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Lazio ikinci devreye çok etkili başladı. 48. dakikada sağ kanattan Candreva'nın yaptığı ortaya Kozak, Yobo'nun yanından kafayı vurdu ve top direğin 1 karış üstünden auta gitti.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Lazio, 60. dakikada 1-0 üstünlüğü yakaladı. Ledesma'nın çabuk kullandığı serbest vuruşta Candreva sağ taraftan ortasını yaptı ve arka direkte topa çok iyi yükselen Lulic düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarımıza gönderdi.

Ve Roma'da beklenen gol Caner'le geldi. Lazio'nun golünün ardından adeta ölüp ölüp dirildiğimiz dakikalarda sahneye çıkan Caner, skora dengeyi getirdi. 1-1.

Salih Uçan, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun paslaşmalarının ardından topu alan Caner Erkin önce vurur gibi yaptı ve rakibini oyundan düşürdü, ardından kale sahasının hemen sol çaprazında vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu gol maçın da skorunu belirledi ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu skorla yarı finale adını yazdırdı. Sarı-Lacivertliler tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri yarın belli olacak. Her iki kupada da final yolunun belli olacağı kura çekimi, saat 13:00'de NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı olarak yayınlanacak.

LAZİO: 1 - FENERBAHÇE: 1

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Pavel Kralovec (Çek Cumhuriyeti), Roman Slysko (Slovakya), Martin Wilczek (Çek Cumhuriyeti)

Lazio: Marchetti, Biava (Dk. 56 Klose), Ciani, Cana, Radu, Hernanes, Ledesma, Lulic, Candreva, Ederson (Dk. 73 Floccari), Kozak (Dk. 77 Rozzi)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Ziegler, Selçuk Şahin, Meireles, Kuyt, Cristian (Dk. 73 Salih Uçan), Caner Erkin (Dk. 87 Krasic), Webo (Dk. 80 Mehmet Topuz)

Goller: Dk. 60 Lulic (Lazio), Dk. 73 Caner Erkin (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ziegler, Dk. 32 Cristian, Dk. 62 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 45 Kozak, Dk. 63 Lulic, Dk. 72 Klose (Lazio)

'Avrupa'ya göndermeyenlere selam olsun'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Lazio maçı sonrası yaptığı açıklamada geçen sene yaşananlara atıfta bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Geçen sezon Fenerbahçe'yi özellikle Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere buradan, yarı finalden selam olsun demek lazım" dedi.

Kocaman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lazio'yu eleyerek yarı finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ülke futbolu, Fenerbahçe Kulübü, takımı ve şahsı adına çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçta her iki takımın da isteğine uygun bir şekilde oynadığını belirten Kocaman, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Lazio ilk maçı 2-0 kaybetmenin dezavantajıyla sürekli öne oynadı. Önce ilk golü bulup sonra da tur için oynamayı hesap ediyordu. Bizim için amaç ilk maçta aldığımız skoru da düşünerek maçın bütününde 2-0'lık avantajı korumayı başarmaktı. İlk yarım saat bizim için doğru bir şekilde geçti. Sonra sıkıntılı bir maç oldu. Bütün futbolcular turu geçme iradesini ve yüksek isteğini maçın her anında ortaya koydu. Geçen sezon özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde."

‘Takdir kamuoyunun’

Geçen sezon yaşadığı zorlu süreç ve bu sezon elde edilen bu başarının ardından bir şeyler söylemek isteyip istemediği sorulan Kocaman, "Bu işin içinde inişler ve çıkışlar var. Esas olan inişler zamanında doğruları yapma iradesini gösterebilmek. Sıkıntılı zamanlarda kulübümün büyük desteği oldu. O zaman söylediklerimin arkasındayım. İşimi ve kendimi tarif ederken odak yer burası. Bizim işimiz doğruları yapmaya çalışmak, sonra da takdiri kamuoyuna bırakmak" diye konuştu.

‘Başarı muğlak’

Kocaman, "Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik direktörü" olduğu belirtilerek yöneltilen soru üzerine de "Başarı kelimesi muğlak. Yere ve zamana göre çok değişken. Profesyonel safhada bir iş yapıyoruz. Kamuoyu bir şekilde takdir ediyor. Zaman herkese her zaman en doğru yanıtı veriyor. Bizim mutluluğumuz anlıktır. Bu mutluluğu bir tarafa bırakıp Eskişehirspor maçına dönmeliyiz" ifadesini kullandı.

Bundan sonraki hedeflerinin önce yarı finali geçip finale gitmek olduğunu kaydeden Kocaman, ''Kurada kim çıkarsa önemli değil. Söyleyecek fazla bir şey yok'' değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı sezon maçlarının ertelendiği hatırlatılıp kendilerinin de artık Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir talepleri olup olmayacağı sorulan Kocaman, "Kişisel olarak böyle bir beklentim yok, alıştık artık. Futbolcularımız da alıştı. Gücümüzü, istekli halimizi sonuna kadar meşru sınırlar içinde dağıta dağıta gideceğiz. Bu saatten sonra bunu istemenin anlamı yok" dedi.

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Bu gece oynanan karşılaşmalarla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar belli oldu.

Kadıköy'deki 2-0'lık galibiyetin rövançında Lazio ile berabere kalan sarı lacivertli ekip adını son 4'e yazdırdı.

Yarı finale yükselecek diğer takımları belirleyecek olan diğer karşılaşmalar, Rubin Kazan-Chelsea ve Basel-Tottenham arasındaydı.

Chelsea, Rus ekibine deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçtaki 3-1'in avantajıyla yarı finale yükseldi.

İngiltere'deki ilk maçta 2-2 berabere kalan Basel ile Tottenham rövanşta da aynı skorla berabere kalınca maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da gol olmayınca kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Basel yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı final şöyle şekillendi: Fenerbahçe, Basel, Benfica, Chelsea.

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerini belirleyecek olan kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde yapılacak.

Kura çekimi, saat 13:00'ten itibaren NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı olarak yayınlanacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 25 Nisan, rövanşlar ise 2 Mayıs'ta oynanacak. Kupa, 15 Mayıs'ta Amsterdam Arena'da yapılacak final maçında sahibini bulacak.

İlk kutlama soyunma odasında

Fenerbahçeli futbolcular ve Aykut Kocaman, tarihi zaferi soyunma odasında doyasıya kutladı.

Fenerbahçe, Roma'daki karşılaşmada Lazio ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa arenasında aldığı bu tarihi zafer, Fenerbahçe camiasını sevince boğdu.

İlk kutlama ise Fenerbahçe'nin soyunma odasında yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Twitter hesabından soyunma odasındaki coşkuyu anlatan 2 fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı’ndan kutlama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Fenerbahçe'yi kutladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf gönderen Gül, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı da telefonla arayarak tebrik etti.