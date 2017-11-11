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Spor

Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisansı aldı

Sarı-lacivertliler, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı

11 Kasım 2017 19:14

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TFF bu kararı içeren yazısını ve 'UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası'nı, bir kutlama mektubuyla kulübümüze iletti." denildi.

UEFA Lisans Sertifikası'nda ise "Fenerbahçe Futbol AŞ, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır." ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

 

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