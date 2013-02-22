Fenerbahçe UEFA Disiplin Kurulu'nda

BATE Borisov maçında stat dışından sahaya havai fişek atılması UEFA Disiplin Kurulu'na taşındı.

Fenerbahçe, BATE Borisov maçındaki olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin, dün BATE Borisov ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2.tur rövanş maçında, taraftarlarımızca saha dışından gönderilen meşaleler ve oyunun durması nedenleri ile kulübümüz, UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Takımımızın, çeyrek final yolunda ilerlediği ve yakın süreçte birbirinden zorlu maçlar yapacağı UEFA Avrupa Ligi’nde, yaşanan bu ve benzeri saha kapatma, ceza olayları takımımıza ’zarar vermekte’; kulübümüzün olası başarılarına engel olma ciddiyetine varmaktadır.

Unutmayalım ki; Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yarışa devam etmekte ve bu yarışta taraftarının gücü ve desteğine sonsuz ihtiyaç duymaktadır. Taraftarlarımızdan; sorumluluk, bilinç ve aidiyet duygusu ile takımımızın yanında olmak adına, saha olaylarından kaçınmalarını beklemekteyiz."

Sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, stat dışından sahaya havai fişek atılmıştı.

Küçük paraşütlerle saha içerisine bir anda yanıcı maddeler inmeye başlayınca karşılaşmanın hakemi maçı durdurmuştu.

Karşılaşmada BATE Borisov'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. tura yükseldi.