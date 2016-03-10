Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk maçta Braga'yı konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran Fenerbahçe, bu turda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak.Fenerbahçe, önceki turda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı elerken, Braga da İsviçre temsilcisi Sion'u kupadan elemeyi başarmıştı.

Futbolseverler Fenerbahçe-Braga maçını şifresiz olarak canlı izleyebilecek. Maç, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den de canlı yayınlanacak. Rövanş ise 17 Mart Perşembe günü TSİ 22.05'te Estadio Axa'da oynanacak.

P ereira: Braga şaşırtacak



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira,UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağında yarın yapacakları Braga maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

NTV'nin haberine göre, Robin van Persie ile birlikte basının karşısına çıkan Portekizli teknik adam, ülkesinin temsilcisi Braga'nın çok güçlü bir takım olduğunu söyledi. Türkiye'deki futbolseverlerin Portekiz'de Porto, Benfica ve Sporting dışında güçlü takım bulunmadığını düşündüğünü belirten Pereira "Ama ben Braga'yı tanıyorum. Braga belki yarın Türk futbolseverleri şaşırtabilir ama beni şaşırtmayacak" dedi.

Fransız hakem yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe ile Braga arasında 10 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin görev alacak.

Turpin'in yardımcılıklarını Frederic Cano ve Nicolas Danos yapacak. Cyril Gringore'un dördüncü hakem olacağı maçta Benoit Bastien ve Fredy Fautrel ise ilave yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

Braga, Porto'yu yıktı

Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek temsilcimizin rakibi, Portekiz Ligi'nde Porto karşısında zorlu ama değerli bir galibiyet yaşadı. Ligde 2 maçtır 1'er puanla yetinen Braga, sahasında Porto'yu 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 5 maç sonra sahasında Porto'yu yenmeyi başaran Braga, puanını 47'ye yükseltti. Porto ise 55 puanda kaldı. Portekiz Ligi'nde Benfica 61 puanla lider, Sporting 59 puanla 2. sırada...

Fenerbahçe'nin Braga karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Fabiano Ribeiro, Şener Özbayraklı, Bruno Alves, Simon Kjaer, Caner Erkin, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Volkan Şen, Luis Nani, Robin van Persie.

Portekizlilerle 9. rendevu





Avrupa'da 41. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 4 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 8 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan dörder kez galibiyet ve yenilgiyle ayrılırken hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 17 gol gördü.



Braga Türk takımlarıyla 3 kez eşleşti





Bugüne kadar Türk takımlarıyla 3 kez eşleşen ve 6 maç yapan Braga, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Nani takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Braga maçı öncesinde Nani takımla çalışmalara başladı.

Nani son antrenman sonrasında kasığında ağrıları oluştuğu gerekçesiyle Akhisar Belediyespor maçı kadrosuna alınmamıştı.



Portekizli oyuncu Luis Nani, yarınki karşılaşmanın kendileri için sezonun en önemli maçlarından olduğunu vurgulayarak, "Stadımızın tıklım tıklım dolu olacağını düşünüyorum, taraftarlarımızın da desteğini alarak iyi bir mücadele ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu maç bize sezonun geri kalanı için çok şey kazandırabilecek bir maç, o nedenle sahada kazanmak için olacağız" dedi.

Diego'nun yerine Ozan

Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesinde Diego'nun cezası sürüyor. Gruplarda oynanan Celtic maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maçla cezalandırılan Brezilyalı, Lokomotiv Moskova turunu kaçırmıştı. Diego rövanş maçında görev alabilecek. Teknik direktör Vitor Pereira ilk maçta yine Ozan Tufan'a şans verecek.

Sarı-lacivertlilerde Lazar Markoviç'in sakatlığı devam ederken, kaburgasında kırık bulunan Gökhan Gönül'ün durumu da henüz belirsizliğini koruyor. Vitor Pereira tecrübeli oyuncunun kendisini iyi hissetmemesi halinde Şener Özbayraklı'ya görev verecek. Akhisar Belediyespor karşısında sakatlığı nedeniyle görev alamayan Nani ile, cezaları nedeniyle oynayamayan Bruno Alves ve Caner Erkin'in kadroya dönmesi de kadrodaki rekabeti bir anda yükseltti. Pereira bu oyuncuları da ilk 11'e monte etmenin hesaplarını yapıyor.