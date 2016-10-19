T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fenerbahçe uçağı Budapeşte'ye acil iniş yaptı

Manchester United karşılaşması için İngiltere'ye giden Fenerbahçe futbol takımını taşıyan uçak, ön camının kuş çarpması nedeniyle çatlaması üzerine Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Fenerbahçe, endişe verici bir durum olmadığını açıkladı.

19 Ekim 2016 17:16

Yarın oynanacak Manchester United karşılaşması için İngiltere'ye seyahat eden Fenerbahçe futbol takımını taşıyan uçağın ön camının kuş çarpması nedeniyle çatlamasıyla uçak Budapeşte'ye acil iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi, Manchester United ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için İngiltere'ye seyahat ediyordu.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok" dedi.

Açıklamada, İstanbul'dan kalkan ikinci bir uçağın Budapeşte'ye giderek kafileyi Manchester'a ulaştıracağı bildirildi.

Fenerbahçe ayrıca, kuş çarpması sonucu uçağın camında oluşan hasarı gösteren fotoğraflar da paylaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Manchester UnitedFenerbahçeBudapeşteUEFA Avrupa LigiSpor KulübüManchesterEndişe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24