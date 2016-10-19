Fenerbahçe uçağı Budapeşte'ye acil iniş yaptı

Yarın oynanacak Manchester United karşılaşması için İngiltere'ye seyahat eden Fenerbahçe futbol takımını taşıyan uçağın ön camının kuş çarpması nedeniyle çatlamasıyla uçak Budapeşte'ye acil iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi, Manchester United ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için İngiltere'ye seyahat ediyordu.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok" dedi.

Açıklamada, İstanbul'dan kalkan ikinci bir uçağın Budapeşte'ye giderek kafileyi Manchester'a ulaştıracağı bildirildi.

Fenerbahçe ayrıca, kuş çarpması sonucu uçağın camında oluşan hasarı gösteren fotoğraflar da paylaştı.