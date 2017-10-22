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Spor

Fenerbahçe U21 takımı oyuncusundan derbi göndermesi: Filmin fragmanını yayınladık

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

22 Ekim 2017 21:02

U21 Ligi’nde konuk olduğu Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’nin oyuncusu Alpaslan Demir, maç sonu yaptığı “Florya Hatırası, filmin fragmanını yayınladık” paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe U21 Takımı, U 21 Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

Maç sonrasında Fenerbahçeli futbolcu Alpaslan Demir, soyunma odasındaki “Florya hatırası” yazılı taktik tahtasının önünde çektirdiği fotoğrafını, akşam oynanacak olan derbiye atıfta bulunarak, “Filmin fragmanını yayınladık” mesajıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Genç futbolcunun bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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