Fenerbahçe turu Ukrayna'ya bıraktı

Vítor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Rövanş 5 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'da oynanacak.

Van Persie yedek soyundu



Transferi sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük yankı yaratan Hollandalı yıldız Robin van Persie, takımla sadece 3 antrenmana çıkabildiği için Shakhtar Donetsk maçında yedek soyundu. Teknik direktör Vitor Pereira, fizik kondisyon eksiği olan Van Persie’yi yedek kulübesinde oturttu. Bu arada tribünlere taraftarın çağırdığı Hollandalı yıldız bu durumu anlamayınca tercüman Deniz Sarıtaç tarafından uyarıldı ve tribünlere giderek yumruk şov yaptı.





Fenerbahçe 4-4-2 ile sahada



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürdü. Defans dörtlüsü Hasan Ali, Alves, Kjaer ve Caner Erkin’den oluştu. Orta sahada Josef-Mehmet Topal ikilisine şans veren Pereira, orta alanın sağında Nani, orta alanın solunda ise Diego’yu oynattı. Forvette ise Sow-Fernandao ikilisi gol aradı.





Fenerbahçe'den Shakhtar yöneticilerine yemek



Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk’in yöneticileri ve maçın UEFA temsilcilerine Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir öğle yemeği verdi. Yemekte Fenerbahçe adına Sportif Direktör Giuliano Terraneo hazır bulundu. Yemek her iki kulüp temsilcilerinin de birbirlerine karşılıklı plaket vermesi ile son buldu.





700 günlük özlem sona erdi



Fenerbahçe, 700 gün sonra Devler Ligi sahnesine çıktı. Son Avrupa maçını 27 Ağustos 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımına karşı oynayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk maçıyla 700 günlük özlemine son verdi.





Shakhtar’da dopingli çıkan Fred ilk 11'de oynadı



Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, milli takımda iken Copa America’da verdiği doping numunesi pozitif çıkmasına rağmen kadroya alında ve ilk 11'de oynadı. Fred'in ikinci numunesi de pozitif çıkarsa, Brezilyalı futbolcuya 1 yıla varan cezalar verilebilecek.



Tribünler doldu, kasayı doldurdu



Fenerbahçe taraftarları, Shakhtar Donetsk maçına yoğun ilgi gösterirken, tribünleri tamamen doldurdu. 35 bin kombine bilet satan Fenerbahçe, bu maç için yaklaşık 16 bin satışa sundu ve bilet satışından 2 milyon TL’yi aşan bir miktarı kasasına koydu. Fenerium’dan da 1 milyon TL’yi aşkın bir ürün satışı yapan sarı-lacivertliler 3 milyon TL’yi aşkın bir bedeli kasasına koydu.

Tribünde 18 Ukraynalı



Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Kadıköy’de Shaktar Donetsk’i ağırladığı mücadeleyi sadece 18 Shakhthar Donetsk taraftarı izledi.



Şehitler unutulmadı



Fenerbahçe taraftarları Shaktar Donetsk ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında son günlerde büyük üzüntü yaşamamıza sebep olan şehitlerimizi unutmadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesi sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Shakhtar'da Kucher cezalı



Ukrayna temsilcisinde tecrübeli savunma oyuncusu Olexandr Kucher, Fenerbahçe karşısında ilk maçta cezalı olduğu için oynayamadı. Geçen sezon UEFA şampiyonlar ligi2. turunda Shakhtar Donetsk'in Almanya'nın bayern münih takımına deplasmanda 7-0 yenildiği maçın 3. dakikasında kırmızı kart gören Ukraynalı stoper, cezası nedeniyle Kadıköy'de forma giyemedi. Teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna Premier Ligi'nde son hafta oynadıkları maçın ilk 11'inden iki değişiklikle takımını sahaya sürdü. Lucescu, Bonfim ve Kobin'in yerlerine Srna ile Stepanenko'yu ilk 11'e aldı.

Van Persıe alkışlarla...



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sarı lacivertli takımla ilk maçına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarın sabırsızlıkla beklediği Van Persie, ikinci yarıda forma şansı buldu. Sarı-lacivertli takımla 3 idmana çıkan, fizik ve kondisyon eksikliği nedeniyle Shakhtar Donetsk mücadelesinde yedek soyundurulan Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın 68'inci dakikasında Moussa Sow'un yerine oyuna dahil oldu. Van Persie'nin oyuna girdiği sırada sarı-lacivertli taraftarlar iki futbolcu lehine tezahüratlarda bulundu.