Fenerbahçe turu kaptı



Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'nda Slovenya'nın Union Olimpija takımını deplasmanda 90-70 yenerek 9. maçında 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grubu ilk 4 sıra içinde bitirmeyi ve TOP 16'ya yükselmeyi garantilemiş oldu.





Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, C Grubu'ndaki 9. maçında Slovenya'nın Union Olimpija takımına konuk oldu.



Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 25-24 önde kapatırken, ilk yarı temsilcimiz Fenerbahçe Ülker'in 50-47'lik üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü çeyrekte etkili oynayan sarı-lacivertli takım son bölüme 67-60 önde girerken, son periyotta farkı iyice açarak karşılaşmadan 20 sayı farkla 90-70 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan 20 sayıyla en skorer isim olurken, Mirsad Türkcan 16 sayı – 6 ribaunt, Mrsic 14, Oğuz Savaş da 10 sayıyla çift hanelere ulaştılar.



UNION OLIMPIJA: 70 - FENERBAHÇE ÜLKER: 90

Salon: Tivoli Arena

Hakemler: Nikolas Pitsilkas xx (Yunanistan), Antonio Conde xx (İspanya), Oliver Krause xx (Almanya)

Union Olimpija: Klobucar x 6, Rudez x 3, Miliç x 5, Hukiç x 7, Begiç xxx 23, Sirnik x, Sarajlija x 6, Zupan x 3, Robinson xx 11, Goluboviç x 6

Fenerbahçe Ülker: Green xx 8, Mirsad xxx 16, Ömer xxx 20, Semih xx 6, Preldziç xx 9, Damir Kaan xxx 14, Vidmar x, Oğuz xx 10, Smith xx 7

1. Periyot: 25-24

Devre: 50-47 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 60-67



