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Spor

Fenerbahçe turnuvayı ikinci tamamladı ADANA (A.A)

09 Ekim 2011 01:50

-Fenerbahçe turnuvayı ikinci tamamladı ADANA (A.A) - 08.10.2011 - Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi takımlarından BOTAŞ Spor tarafından organize edilen ''8. Uluslararası BOTAŞ Cup Basketbol Turnuvası''nın final maçında, Fenerbahçe'yi 73-70 yenen, Litvanya'nın Vici Aistes Kaunas takımı şampiyon oldu. Vali Yardımcısı Halis Aslan, turnuvayı birinci tamamlayan Litvanya'nın Vici Aistes Kaunas'ın kupasını takım kaptanı Rima Valantiene'ye verdi. Turnuvada Fenerbahçe ikinci olurken, KASKİ Kayseripor da üçüncülüğü elde etti. Öte yandan maçın ilk periyotunda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle mücadeleye 15 dakika ara verildi. Salon: Adnan Menderes Hakemler: İsmail Aydın xxx, Zeynep Funda Teoman xxx, Mert Uzun xxx Fenerbahçe : Babkina 10 xxx, Tamane 12 xxx, Birsel 5 x, Esmeral 6 xx, Nevriye 8 xx, Matovic 17 xxx, Olcay 4 Newlin 8 xx Vici Aistes Kaunas: Linkeviciene 15 xxx, Kemezeys 12 xxx, Likhtarovich 8 xx, Okockyte 12 xxx,Kuktiene 14 xxx, Pilypaitis 5 x, Putnina 5 x, Sipaviiute 2 x 1. Periyot: 14-23 Devre: 35-41 3. Periyot: 52-56

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