Fenerbahçe, Türkiye’ye açılıyor



Fenerbahçe Kulübü, 55 ilde yeni futbol okulu açacak.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni bir yapılanmayla Türkiye'nin her yerindeki gençleri futbola kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe Futbol Okulları, 55 ilde yeni futbol okulları açmak için harekete geçti. Futbol okulu açmak için yetki verilecek iller şöyle sıralandı:



Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Düzce.



