Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor: 2-1

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neto (Dk. 61 Mehmet Topal), Neustadter, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Samed, Eljif Elmas (Dk. 80 Isla), Dirar, Aatif, Fernandao (Dk. 71 Soldado)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl, Onur, Aykut, Abdülkerim, Hüsamettin, Diabang (Dk. 46 Almeida), Ahmed (Dk. 65 Volkan), Dodo (Dk. 72 Hakan), Recep, Muhammet, Sinan

GOLLER: Dk. 19 Samed, Dk. 37 Aatif ( Fenerbahçe) - Dk. 13 Diabang (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Neto (Fenerbahçe) - Aykut, Ahmed (Akın Çorap Giresunspor)

Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor\'u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Beşiktaş\'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı. Ülker Stadı\'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.

8\'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samed\'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Anıl auta çeldi.

10\'uncu dakikada Diabang\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan\'ın kaleci Kameni\'yi geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta top kale direğine çarparak dışarı çıktı.

13\'üncü dakikada Ahmed\'in orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde buluşan Diabang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19\'uncu dakikada Dirar\'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Fernandao\'nun vuruşunda kaleci Anıl topa müdahale etti. Dönen topu iyi değerlendiren Samed\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

24\'üncü dakikada Dirar\'ın sağ kanattan ortasında Samed\'in kafa vuruşuna top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

34\'üncü dakikada Hasan Ali\'nin ortasında ön direkte buluşan Fernandao\'nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Aatif\'ın ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

50\'nci dakikada Aatif\'ın ceza sahası gerisinden kullandığı serbest vuruşta top auta gitti.

80\'inci dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Almeida\'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Mücadele 2-1\'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

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