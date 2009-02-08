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Spor

Fenerbahçe tükeniyor

Fenerbahçe, 17. ve 18. hafta maçlarından aldığı beraberliklerin ardından 19. haftada yenilgiden kurtulamadı.

08 Şubat 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümüne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 17. ve 18. hafta maçlarından aldığı beraberliklerin ardından 19. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında yenilgiden (2-0) kurtulamadı.

Sarı-lacivertli ekip, Mahmut'un kırmızı kart görmesiyle 44. dakikadan sonra kalan büyük bölümde 10 kişiyle mücadele eden, son dakikalarda da Tjikuzu'nun kırmızı kartıyla da maçı 9 kişiyle tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı varlık gösteremedi.

Maçta 4. dakikada yediği golle 1-0 yenik duruma düşen, özellikle ikinci yarının önemli bölümünde mücadeleyi rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, kontratakla üzerine gelen rakibi karşısında 80. dakikada kalesindeki 2. golü önleyemedi.


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