Fenerbahçe tribünleri sembollerinden birini yitirdi; İhsan Güngörenler hayatını kaybetti

Fenerbahçe tribünlerinin sembol ismi İhsan Güngörenler hayatını kaybetti. 'İhsan Teyze' olarak tanınan Güngörenler'in eşi 'Mümtaz Amca' da 2013'te hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak."