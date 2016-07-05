Fenerbahçe transferi tamamladı; imza töreni yarın

Sarı Lacivertliler dün görüşmelere başlandığını bildirdikleri Roman Neustadter transferinde mutlu sona ulaştı. Alman asıllı Rus oyuncu, yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sözleşme imzalayacak.
Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Daha önce transferi için kendisiyle görüşmelere başladığımızı duyurduğumuz Roman Petrovich Neustadter’in imza töreni, 06 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacaktır.
İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarına duyururuz.