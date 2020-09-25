Fenerbahçe transferi Perotti ve Cisse ile bitirmek istiyor

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, son iki hedefi olan Diego Perotti ve Pappis Cisse'yi alarak kadrosunu tamamlayacak.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre son olarak santrfor Samatta'ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırdı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'la başarılı performans sergileyen Cisse, ikinci santrfor olarak liste başında yer alıyor. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Samatta'nın alternatifi olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak. Teknik patron Bulut da Alanyaspor’dan öğrencisi Cisse’nin kadroya katılmasını istiyor.

Transferin ilk gününden beri Fenerbahçe'nin hedefinde olan Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için sarı-lacivertli kulüp girişimlerini hızlandırdı. Oyuncuyla anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler, Roma'ya da son teklifini yaparak transferi sonlandırmayı amaçlıyor. Bu iki isim dışında 4 Ekim'e kadar fırsat transferi çıkmazsa sarı-lacivertliler başka takviye yapmayacak.