Fenerbahçe transfere doymuyor; Dimitris Pelkas'ı da kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, bu imzayla birlikte bu sezonki 17. transferini yapmış oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

"Dimitris Pelkas'a camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."