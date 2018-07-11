Fenerbahçe transferde neden suskun?

Fenerbahçe'de henüz transferde resmi imza atılmamasının nedeni ortaya çıktı. İddiya göre 'Finansal Fair Play' koşullarına uymak için titiz davranan Fenerbahçe önceliği kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara verdi. Kiralık olarak düşünülen isimlerin teknik direktörleri tarafından yeni sezon çalışmalarına denenmek için kampa alınmasından dolayı bekleyişin sürdüğü belirtildi.

Sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun getirilmesinin ardından belirlenen mevkiler için transfer çalışmalarına başlayan, 7-8 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair Play konusunda yaşanan sıkıntılardan ötürü transferde ince eleyip sık dokuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre bu nedenle önceliği kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara veren Kanarya'da transfer sessizliğinin en önemli nedeni ise takımların ilk kamp dönemleri. Kiralık olarak düşünülen isimlerin teknik direktörleri tarafından yeni sezon çalışmalarına denenmek için kampa alınmasından dolayı bekleyişini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, kesin kararın verilmesinin ardından temaslara başlayacak. Bonservisi elinde olan oyuncuların ise talibinin çok olması nedeniyle sonuca ulaşmakta güçlük çeken ve pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gelecek haftadan itibaren transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.