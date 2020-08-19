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Spor

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor; Sinan Gümüş'le 4 yıllık anlaşma sağlandı

19 Ağustos 2020 17:41

Fenerbahçe, bonservisi Serie A takımlarından Genoa'da olan ancak sezonu Antalyaspor formasıyla geçiren Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Trtspor'da yer alan habere göre, Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer için Genoa'ya bonservis bedeli ödenmeyecek.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak bedelsiz şekilde Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, İtalyan kulübünde forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Antalyaspor'un yolunu tutmuştu.

Sinan Gümüş geride kalan sezonda Genoa formasıyla 3 maçta görev aldı, gol veya asist üretemedi; Antalyaspor formasıyla ise 13 maça çıktı, 5 gol ve 1 asist üretti.

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