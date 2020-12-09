Fenerbahçe transfer listesini hazırladı

Fenerbahçe, ocak ayını da hareketli geçirmeye hazırlanıyor. Başta Nabil Dirar olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak. Stoper transferine kesin gözüyle bakılırken, orta sahaya da takviye gündemde.

Sezon başında Fenerbahçe A takıma tam 16 takviye birden yapmış ve transfer döneminin en çok konuşulan takımı olmuştu. Ligin en geniş kadrosuna sahip olan Kanarya, buna rağmen ocak ayını da hareketli geçirecek gibi görünüyor. Başkan Ali Koç, “İhtiyaçlarımız var. Elden oyuncu çıkarırsak transfer yapacağız” dedi.

Dirar, Lemos, Ademi ve Sadık ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Nabil Dirar, ayrılacak isimlerin başında geliyor. Faslı futbolcunun eski takımı Club Brugge ile el sıkıştığı iddiaları var. Dirar’ın yanı sıra hayal kırıklığı yaratan Lemos, teklif gelmesi halinde gönderilebilir. Şu ana kadar bekleneni veremeyen Ademi ile Sadık Çiftpınar da adaylar arasında yer alıyor.

Öncelik stoper

Sarı-Lacivertliler’in transferde önceliği stoper hattı. Tisserand’ın yanına onu tamamlayacak bir oyuncu arayışı var. Öncelik, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerde. Ayrıca uygun şartlar oluşursa Luiz Gustavo’yu yedekleyecek bir orta saha transferi de yapılabilir.

Fabian Schar ve Maksimovic

Sarı-Lacivertliler stoper arayışlarına başladı. Oyuncu izleme ekibinin oluşturduğu listedeki isimler mercek altına alındı. Ayrıca menajerlerden de öneriler geliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Newcastle’dan ayrılması gündeme gelen Fabian Schar bunlardan biri. 28 yaşındaki oyuncu İsviçre Milli Takımı’nın formasını giyiyor. Bir diğer iddia ise Nikola Maksimovic. Napoli Teknik Direktörü Gattuso’nun ligde sadece 52 dakika süre verdiği Sırp savunmacının da kontratı sezon sonunda bitiyor. Eljif Elmas transferinde İtalyan ekibiyle kurulan ilişkiler, Maksimovic’e Çubuklu forma giydirilmesini sağlayabilir.