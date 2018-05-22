Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı

Sezon başında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye’nin menajeri ile daha önce görüşen Fenerbahçe, şimdi de kulübüyle temasa geçecek. Stoper transferi için ise Porto ile sözleşmesi biten İspanyol Ivan Marcano’nun menajeri ile sıkı bir pazarlık yapılacak.

Fanatik'te yer alan habere göre; sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe transfer için resmi görüşmelere başlıyor. Daha önce menajeri ile temasa geçilen Stoke City'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndiaye'nin menajeri ile görüşme yapılmıştı. Şimdi ise kulübü Stoke City ile görüşülecek. Görüşme İngiltere'de gercekleşecek. Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde önemli bir avantajı var. O da takımı küme düştüğü taktirde bedelsiz kiralanabiliyor olması.