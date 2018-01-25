Fenerbahçe, Trabzonspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15:00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla süren antrenman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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