Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15:00\'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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