Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Ali Palabıyık atandı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bu hafta sonu oynanacak maça Ali Palabıyık atandı.

Ligin 2. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan ve Suat Arslanboğa üstlenecek.

Fenerbahçe geçen sezon Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı son altı resmi maçta beş galibiyet bir beraberlik aldı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakipleri dört kez kırmızı kart gördü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu maçında Tosic'in gördüğü kırmızı kart ve yaşananlar kamuoyunda çok tartışılmıştı