Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinin hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 19.00\'da başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fernandao ve Mehmet Ekici takımdan ayrı özel programlar dahilinde çalıştı.

Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Barış Aydil, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'ne gelerek antrenmanın bir bölümünü izledi.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.