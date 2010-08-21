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Spor

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

21 Ağustos 2010 23:15

-FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların dayanıklılık, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-lacivertli takımda sağ üst adalesinde ödem olan Volkan Demirel ile sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Gökhan Gönül'ün tedavi edildiği belirtildi.  Sağ dizine aldığı darbe ve tendonlarındaki ödem nedeniyle ağrıları olan Niang'ın da antrenmanın ilk bölümünde takımla kondisyon çalışmasına katıldığı, ikinci bölümünde ise salonda özel bir program eşliğinde çalıştığı ifade edildi. Sakatlığı süren Dia'nın da bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli takım, yarın özel uçakla Trabzon'a gidecek.

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