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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

22 Kasım 2018 17:50

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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