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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

19 Kasım 2018 19:40

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarında görev alan oyuncular yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşularıyla devam etti. İdman dar alanda yapılan pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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