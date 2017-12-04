Fenerbahçe, Trabzonspor Basketbol Kulübü hakkında suç duyurusunda bulundu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli kulüp suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu’nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır.

Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.(CNNTurk)