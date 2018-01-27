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Spor

Fenerbahçe,  Trabzon virajında

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana Giuliano, Janssen, Neto ve Şener'den yoksun gidecek

27 Ocak 2018 14:26

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana Giuliano, Janssen, Neto ve Şener\'den yoksun gidecek.

Skrtel\'in de oynaması beklenmezken stoperde Josef görev yapacak, savunmaya yakın Mehmet Topal önde oynayacak

İstanbul DHA

Fenerbahçe\'de sakatlıkları bulunan Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Zorlu virajda sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel\'in de forma giymesi beklenmiyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman bu karşılaşma öncesinde sıkıntı yaşıyor. Kadro kurmak için planlar arasında Josef-Mehmet Topal ikilisinden birinin stoper oynaması da var, Isla\'nın Neustaedter\'in yanında
yer alması da var.
Isla\'nın yerine Nabil Dirar\'ın sağ bekte görev yapması halinde savunmanın göbeğinde Isla-Neustadter olacak. Ancak Josef\'in daha önce burada bir kaç kez oynamasından dolayı Brezilyalı stopere daha yakın.

MUHTEMEL 11
Fenerbahçe\'nin Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Volkan, Isla-Josef-Neustadter-İsmail, Dirar-Mehmet Topal-Alper-Aatıf, Valbuena-Fernandao

İKİ OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı sınırda. İki oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
 

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