Fenerbahçe toplarlanmak istiyor

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yarın yapacakları karşılaşmayla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 41-11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 130, Gaziantepspor ise 58 gol attı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Son 12 maçtan 11'ini Fenerbahçe kazandı

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçtan 11'ini kazanan Fenerbahçe, birinde berabere kaldı, rakibine yenilmedi.

Gaziantepspor, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe ile yaptığı 9 lig müsabakasını da yitirdi. Geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında yine İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.

Ligin gol rekoru

59. sezonunu yaşayan lig tarihinde şimdiye dek bir maçta en fazla gol, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki karşılaşmada filelere gitti.

1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da yapılan maçı sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Bu maçta atılan toplam 12 gol, ligde şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ve Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

Tarihe geçen bir diğer maç

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında ligde 2000-2001 sezonunda İstanbul'da yapılan maç da adeta nefesleri kesti.

Ligde 29. haftada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fenerbahçe 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla üçüncü sırada başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda adeta coşan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle inanılmazı gerçekleştirip, sahadan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti.

Fenerbahçe, Gaziantep'te moral arayacak

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına istediği başlayamayan sarı-lacivertli ekip, arka arkaya puanlar kaybetti. Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 31 puanla lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ikinci bölümdeki performansıyla lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düştü. İkinci yarıda yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, puanını 37'ye çıkarabildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına elenerek veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek, moral bulmayı hedefliyor.

Puan kayıplarına rağmen ligde 4. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, 9 maç arka arkaya kaybettikten sonra son iki müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılarak çıkışa geçen, ligin son sırasındaki rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.