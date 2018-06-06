Fenerbahçe, TOFAŞ karşısında farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, Bursa temsilcisi Basketbol Tofaş'ı 103-63’lük skorla mağlup etti ve seride durumu 1-0’a getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ilk kez başkan olarak tribünden takip ettiği mücadelede sarı lacivertli tribünlerin büyük coşkusu vardı.

TOFAŞ’ın maçın hemen başında Tony Crocker’ın, ikinci yarının başında ise Raymar Morgan’ın diskalifiye olması Fenerbahçe Doğuş’un rahat bir galibiyet elde etmesinde etkili rol oynadı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 103

TOFAŞ: 63