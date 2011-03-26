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Spor

FENERBAHÇE TİMSAHA BİLENİYOR İSTANBUL (A.A)

26 Mart 2011 15:45

-FENERBAHÇE TİMSAHA BİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, A2 takımıyla oynadığı maçla sürdürdü.  Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen hazırlık mücadelesini (A) takım, Uğur Boral'ın attığı golle 1-0 kazandı. Yüzüne darbe alan sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu Gökay'ın tedbir amaçlı olarak maçı yarıda bıraktığı bildirildi.  Milli takım kamplarında bulunan kaleciler Volkan Demirel ve Mert ile Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Semih, Yobo, Dia, Niang, Stoch, Lugano ve Andre Santos hazırlık maçında yer almadı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Emre ve Selçuk'a yine takımdan ayrı program uygulanırken, iki futbolcunun koşu yaptıkları belirtildi. Dünkü antrenmana bel ağrıları nedeniyle katılmayan Serkan Kırıntılı hazırlık maçında görev alırken, gözünde iltihaplanma bulunan Berk'in tedavisine tesislerde devam edildi. Yarını izin yaparak geçirecek sarı-lacivertliler, Bursaspor maçının hazırlıklarına 28 Mart Pazartesi günü akşam çalışmasıyla devam edecek. 

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