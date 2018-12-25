Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürüyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.

Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84

Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89

Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77

Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77

Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84

Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86