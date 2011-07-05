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Spor

FENERBAHÇE TFF İLE DURUMU DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 22:14

-FENERBAHÇE TFF İLE DURUMU DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda yaşanan şike soruşturmasında adı en çok geçen Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile biraraya geldi. TFF'nin İstinye'de bulunan binasına akşam saatlerinde gelen Fenerbahçeli yöneticiler, TFF idarecileri ile durum değerlendirmesi yaptı. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, başkan vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan ile Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu'nun hazır bulunduğu öğrenilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü adına Nihat Özdemir, Ali Koç, Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı ve Cihan Kamer katıldılar. Fenerbahçeli yöneticilerin talebi üzerine bu toplantının gerçekleştiği belirtilirken, 1,5 saatten fazla süren görüşmelerin ardından sarı-lacivertli yöneticiler soruları yanıtsız bırakarak binadan ayrıldılar. Binadan ayrılırken Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına sadece, federasyon yöneticileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını söylemekle yetindi.

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