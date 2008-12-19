Fenerbahçe ter attı

Euroleague C Grubu'ndaki 8. maçında Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda İspanya'nın DKV Joventut takımını 89-63 yenerek 4. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 8. maçında İspanya'nın DKV Joventut takımıyla Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda karşı karşıya geldi.
Devin Smith-Emir Preldzic-Mirsad Türkcan üçlüsünün etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı da 89-63'lük sonuçla kazandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk dört dakikalık bölümü 7-7 eşitlikle geçilirken, Preldzic'in sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Ülker, ilk periyotu da 21-13 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Preldzic ve Oğuz Savaş'ın basketleriyle hızlı başlayan sarı-lacivertliler, skoru 27-17'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Joventut'un savunmasını aşmakta zorlanmayan Fenerbahçe Ülker, farkı 19 sayıya kadar çıkarttı. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen temsilcimiz, soyunma odasına 46-29 önde gitti.
Fenerbahçe'de Preldzic 10 sayı – 5 ribaunt – 2 top çalmayla ilk yarıda ön plana çıkarken, Ömer Onan 9 sayı, Mirsad Türkcan da 7 sayıyla katkı yaptı.
İkinci yarıya iyi başlayan taraf konuk ekip Joventut oldu. Üçüncü çeyreğin İlk bölümünde yakaladığı 8-0'lık seriyle farkı 12 sayıya kadar indiren İspanyol ekibine karşılık vermekte gecikmeyen Fenerbahçe Ülker, skoru 67-43'e getirerek farkı 24 sayıya yükseltti ve son çeyreğe de 67-45 üstün başladı.
Son çeyrekte iki takım da kolay sayılar üretirken, Fenerbahçe Ülker son 5 dakikaya 81-54 önde girdi. Kalan bölümde oyunu rahat bir şekilde kontrol eden sarı-lacivertliler, sahadan 89-63'lük skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe Ülker'de Devin Smith 16 sayı - 8 ribaunt - 3 blokluk performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, Emir Preldzic 14 sayı - 8 ribaunt - 2 top çalma - 2 asistle, Ömer Onan ve Mirsad Türkcan da 14'er sayıyla salondan ayrıldı.
Konuk ekipte iki sezon önce Türk Telekom forması giyen Jagla'nın 17 sayı - 5 ribauntu galibiyet için yeterli olmazken, Jasaitis de 14 sayı - 4 ribauntla oynadı. FENERBAHÇE ÜLKER: 89 - DKV JOVENTUT BADALONA: 63
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Fabio Facchini (İtalya), Sradan Dozai (Hırvatistan), David Chambon (Fransa)
Fenerbahçe Ülker: Green 5, Ömer 14, Mirsad 14, Vidmar 5, Rasim, Preldziç 14, Damir Kaan 8, Smith 16, Oğuz 8, Semih 5, Can
DKV Joventut Badalona: Ribas 3, Tomas 2, Rubio 1, Jasaitis 14, Hernandez-Sonseca 10, Lavina 3, Mallet 6, Bogdanoviç 7, Jagla 17, Eyenga
1. Periyot: 21-13
Devre: 46-29 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. Periyot: 67-45
Beş Faul Alan: Ribas (37.08) (DKV Joventut Badalona)
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